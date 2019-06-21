"Грузия пригласила меня в сборную", – Цитаишвили оценил вероятность смены украинского гражданства

Хавбек киевского Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал слухи относительно смены своего гражданства.

"Давайте я раз и навсегда объясню, потому что написать и приписать затем могут что угодно. Во-первых, почему я стал украинцем? Никто не знает, что, когда я приходил в Динамо, нельзя было быть иностранцем. В ДЮСШ Динамо иностранцев не принимают.

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Мне было 11, и мне объяснили, что, если я хочу попасть в Динамо, то обязательно нужно иметь украинский паспорт. По маминой линии у нас есть родственники с Украины. Мама и я отказались от грузинского гражданства ради того, чтобы я играл в Динамо.

С первого сбора я всегда был в расположении сборной Украины. Я играл за различные возрастные категории. Сейчас меня стали активно приглашать в сборную Грузии. В первую сборную. Но у меня на руках украинский паспорт. Скажем так, меня просят сменить паспорт. Но, как видите, я пока украинец и у меня нет мыслей в ближайшем будущем менять паспорт назад", – сказал Цитаишвили в интервью сайту Dynamo.kiev.ua.

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