Быстрый гол и быстрые атаки – Хвича в огне

Грузия дала шума на дебютном чемпионате Европы. Яркая дуэль с турками, потом эмоциональная ничья с чехами, когда Мамардашвили установил рекорд сейвов, а теперь солидный матч против португальцев.

Победа над фаворитом группы принесла Сакартвело плей-офф! Грузины набрали 4 очка и вышли в 1/8 финала с третьего места, выбросив из турнира Венгрию. Первым соперником в плей-офф станет Испания.

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Аутсайдеры забили быстрый гол. Микаутадзе перехватил плохой пас Силвы и вывел на ворота Кварацхелию. Хвича реализовал свой шанс и открыл счет на второй минуте. Грузия делала ставку на быстрые атаки. Хвича разогнал еще несколько контрвыпадов, а в начале второго тайма мог замыкать прострел с фланга.

Португальская оборона была под постоянным давлением картвелов и вскоре дала еще один сбой. Силва на линии штрафной площади неосторожно щелкнул по ноге Лочошвили. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, а Микаутадзе реализовал 11-метровый и стал лучшим бомбардиром турнира.

Гнев Роналду и фиаско Португалии

Не обошлось без новых подвигов Мамардашвили (6 сейвов). Голкипер в эффектных прыжках потащил удары Далота. Палинья, Консейсау и дважды Фелиш также пробовали забить издали – всем не хватило точности. А вот удары Роналду блокировали. Только со штрафного Криш сумел приложиться к мячу.

Роналду очень нервничал. Грузины едва не довели звездочку до слез. Капитана больше всего бесили решения судьи. Сандро Шерер не поставил пенальти, когда Лочошвили в штрафной откровенно тянул Криштиану за футболку. А когда арбитр показал Нету желтую за симуляцию, Роналду готов был завершить матч.

Для португальцев результат этого матча не имел никакого значения. Они заранее гарантировали себе первое место, поэтому сегодня Роберто Мартинес применил ротацию. Роналду и компания пытались спасти престиж, но могли и разгром получить – Чакветадзе неточным ударом завершил контру.

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