Грузия не оставила камня на камне от сборной Армении в ответном матче плей-офф Лиги наций. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Плей-офф Лиги наций 2024/25, Ответный матч

Грузия – Армения – 6:1 (первая игра – 3:0)

Голы: Ароян, 4, (аг.), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 63 – Севикян, 48

Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой грузин со счетом 3:0. Армения могла отыграться благодаря чуду, но этого не произошло. Уже на 4-й минуте Грузия повела в счете. Цитаишвили прострелил с левого фланга, Китеишвили пробил с наскока. Мяч попал в Арояна и от него уже залетел в ворота. Именно на защитника и записали автогол, таким образом отобрав результативное действие у Цитаишвили.

Ребров схож с Анчелотти, звездой сборной Украины надо пожертвовать ради победы над Бельгией

Микаутадзе увеличил преимущество – Кочорашвили сумел в штрафной отбросить мяч в направлении нападающего, а Жорж сразу пробил в ближний угол. Чакветадзе на 23-й минуте сделал счет 3:0, которому откатил тот же Микаутадзе (правда, пришлось еще расшатывать защитника перед ударом). Китеишвили забил четвертый мяч – Кварацхелия перехватил неточную передачу и вывел партнера один на один, а Отар не промахнулся. Микаутадзе еще до перерыва оформил дубль – снова неточный пас, теперь уже на вратаря, а Жорж перебросил голкипера метров с 25-ти.

В начале второго тайма Армения отквитала один мяч. Получилось очень красиво: Бичахчян прорвался по левому флангу и навесил, а Севикян с линии вратарской умудрился забить ударом через себя! Однако последнее слово было за Грузией: Хвича завершил эффектную комбинацию, забив шестой мяч в ворота Чанчаревича.

Мамардашвили феерическим ассистом помог Грузии разгромить экс-команду Петракова, Турция переиграла Венгрию: Лига наций