Тренерский штаб сборной Грузии вызвал на предматчевый сбор в Сагурамо 23 игрока, сообщает официальный сайт Грузинской футбольной федерации.

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Стоит отметить присутствие в заявке вингера Динамо Георгия Цитаишвили, который на правах аренды выступает за испанскую Гранаду, и защитника Шахтера Георгия Гочолейшвили, одолженного датскому Копенгагену. Зато отсутствует в списке Шота Ноникашвили из ЛНЗ, который вызывался Саньйолем на октябрьские матчи.

Состав сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили (Валенсия, Испания), Георгий Лория (Омония, Кипр), Лука Гугешашвили (Пансерраикос, Греция).

Защитники: Гурам Кашия (Слован, Словакия), Отар Какабадзе (Краковия, Польша), Георгий Гвелесиани (Персеполис, Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили (Кремонезе, Италия), Георгий Гочолейшвили (Копенгаген, Дания), Саба Гогличидзе (Эмполи, Италия), Соломон Кверквелия (Динамо Тб).

Полузащитники: Отар Китеишвили (Штурм, Австрия), Георгий Кочорашвили (Леванте, Испания), Ника Квеквескири (Ньиредгаза, Венгрия), Анзор Меквабишвили (Крайова, Румыния), Леван Шенгелия (ОФИ, Греция), Георгий Цитаишвили (Гранада, Испания), Гиорги Чакветадзе (Уотфорд, Англия), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед, США), Зурико Давиташвили (Сент-Этьен, Франция), Хвича Кварацхелия (Наполи, Италия).

Нападающие: Буду Зивзивадзе (Карлсруэ, Германия), Жорж Микаутадзе (Лион, Франция).

Напомним, поединок 5-го тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины состоится 16 ноября в Батуми. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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