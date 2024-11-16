Грузия расписала ничью с Украиной (1:1) в рамках 5-го раунда Лиги наций 2024/25. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уже на седьмой минуте Украина вышла вперед. Мудрик промчался по правому флангу, накрутил нескольких оппонентов и прострелил – на линии вратарской Кверквелия эффектно направил мяч в собственные ворота.

Украина расписала ничью с Грузией – шансы на элиту Лиги наций тают на глазах

Вплоть до 74 минуты подопечные Сергея Реброва удерживали минимальное преимущество, когда атака несколькими этапами подарила грузинам гол. Трубин справился с первым ударом, но Матвиенко не смог помешать Микаутадзе добить мяч в сетку.