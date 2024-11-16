Сборная Украины в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 сыграет с Грузией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 между сборными Грузии и Украины начнется в 19:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO, а также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и на местных телеканалах "Суспільного" (кроме ОТТ). За ключевыми событиями можно следить на "Футбол 24".

Грузия – Украина: анонс матча Лиги наций

Стартовые составы

Грузия: Мамардашвили – Квикрквелия, Кашия, Лочошвили – Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе Шенгелия – Зивзивадзе, Кварацхелия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

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