Ребров не удивил, Саньоль придержал лидера

Неожиданностей в стартовом составе сборной Украины не было. Вопросы существовали только по выбору на позиции правого вингера, где конкурируют Зубков и Гуцуляк – тренерский штаб сделал выбор в пользу первого. Меньшие споры шли вокруг опорника, где Калюжный стал народным кандидатом, однако Сергей Ребров прогнозируемо доверился Бражку.

Довбик, несмотря на небольшие проблемы в подготовительном процессе, тоже вышел со старта. А вот у грузин одна из звезд нападения осталась в запасе – речь о Микаутадзе, которого заменил Зивзиадзе. Позицию дисквалифицированного Двали в центре обороны закрыл Лочошвили, который в предыдущих матчах действовал в роли латераля. Свободный участок занял Шенгелия, а вместо центрбека Гвелесиани вышел Кверквелия.

Грузия попыталась взять Украину с наскока. Хвича выдал один из лучших матчей

Сакартвело принимало нас на Батуми Арене, поле которой залил обильный ливень. Дренаж в целом работал, за исключением участка на левом фланге хозяев, однако о суперудобной травке хозяевам пришлось забыть. Они списали поражение в Познани на плохой газон – интересно, станут ли картвели списывать свои проблемы на него сейчас.

Как бы там ни было, старт встречи был за грузинами. Подопечные Вилли Саньйоля подняли темп на максимум, а наиболее впечатляло возрождение Кварацхелии. Вингера Наполи постоянно критиковали за выступления в сборной – в Лиге наций он еще ни разу не сделал погоды – однако в этот вечер Хвича "перло". Возможно, помогло возвращение на родной левый край атаки, ведь в предыдущих поединках Кварадона работал по центру.

Хотя открываться в опорной зоне лидер грузин тоже не забивал. Он помогал комбинировать, убегал на пространство, обыгрывал и создавал остроту. В первом тайме все 4 попытки дриблинга 1-в-1 от Хвичи были удачными, а его удар на 6-й минуте с левого угла штрафной летел в дальнюю девятку – Трубин спас Украину!

За минуту до этого Сакартвело выскочило в опасную контратаку по центру. Чакветадзе завершил ее переводом на правый край штрафной, откуда пробил Зивзиадзе. Миколенко успел подставить ногу! Вообще, грузины очень круто разбегались в контратаки, хотя и работа в позиционных атаках в первые минут 20 выглядела более-менее – сказывались проблемы Украины в среднем блоке.

Украина повторила прагматичный сценарий первого матча. Мудрик снова не подвел

Впрочем, уже на 7-й минуте грузины потерпели фиаско. Хозяева не просто провалили свой угловой, но и глотнули стремительную контратаку правым флангом. Мудрик обыгрался в стеночку с Судаковым и рванул вперед метров на 70, заодно расшатав защитника грузин.

Дальнейший прострел с правого края штрафной должен был завершиться замыканием Довбика или Судакова, однако вместо них отличиться решил Кверквелия – автогол Соломона вывел Украину вперед. 0:1! Теперь уже наша сборная могла играть по счету, убегая в контратаки.

Собственно, так и произошло. Попытки что-то демонстрировать в позиционном наступлении выглядели слабо. Открываний между линиями практически не было, а конкретно на правом фланге проваливался Зубков. Александр никак не помогал Довбику, хотя тот старался – в первом тайме сделал аж 21 касание мяча. Единственным светлым пятном выглядел Конопля, который открывался в опорной зоне и раздал несколько хороших передач на ход.

Но Сергей Ребров не очень-то и хотел играть первым номером. В первом тайме наша команда держала мяч всего 42% времени. "Сине-желтые" отдали почти на сотню передач меньше, но не проигрывали единоборства – по их количеству и успешности команды шли на равных.

Этот ход уже давно используют против Грузии. Подопечные Вилли Саньйоля не любят работать первым номером. У них большие трудности в работе в завершающей фазе атак, если владение переваливает за 55%. Идея нашего тренерского штаба стала особенно эффективной после 15-й минуты, когда стартовый пыл Сакартвело сдулся. На этом отрезке хозяева провели всего один удар с дальней дистанции (в отличие от трех на старте).

Основная идея в атаке украинцев крутилась вокруг использования Мудрика и контратак, которые опять же разгонял Михаил. Отдай ему мяч, дай ему обыграться – и все будет тип-топ! И наш казак оправдывал ожидания, едва не забив на 36-й минуте после стеночки с Довбиком. Вингер Челси влетел на левый край штрафной и оказался прямо перед Мамардашвили, однако не смог его прошить.

Это был первый из двух наших ударов до перерыва. Второй в компенсированное время нанес Зубков, который зацепился за вынос Трубина, отдал пас Судакову и побежал открываться на левый фланг. Получив передачу от Георгия, Саша бахнул с дистанции – мимо ворот!

Нервный второй тайм

Сергей Ребров не стал делать замен в раздевалке, а вот Вилли Саньйол вместо Чакветадзе выпустил Давиташвили. При этом содержание игры явно изменилось. Матч стал более ровным и более открытым, что играло на руку обоим коллективам – но особенно грузинам, которым 58% владения никак не уперлись.

Во втором тайме этот показатель долго не поднимался выше 52%, а по ударам до 80-й минуты хозяева вели со счетом 9:2. Уже на 47-й минуте сравнивать счет должен был Давиташвили, который замыкал прострел Хвичи, однако мяч прошел над воротами Трубина. На 64-й же фантастический Кварадона мог забивать сам, сместившись с левого фланга и бахнув из-за пределов штрафной – Украину спасла перекладина!

Впрочем, "сине-желтые" отвечали своими моментами. Так, на 56-й минуте контратака украинцев завершилась выстрелом Зубкова с правого угла штрафной – сфера пролетела рядом с дальней штангой (хотя Мамардашвили вряд ли пропустил бы). На 65-й же Мудрик ворвался на левый край и выполнил катбек под удар Довбику метров с восьми. Выше ворот!

На 71-й минуте наши казаки тоже попали в каркас грузин. Это Довбик принял проникающий пас от Забарного и попал в правую стойку, но статистика не засчитает попытку из-за офсайда. Вообще, следует отметить Артема – едва ли не впервые форвард Ромы провел реально полезный матч за национальную команду.

Вот только этот момент стал последним для подопечных Сергея Реброва...

Украина подсела в эндшпиле

Тяжелый газон и логистические проблемы заставляют учитывать фактор усталости. Сергея Реброва часто критикуют из-за затягивания с заменами, но на этот раз он действовал оперативно – уже на 61-й минуте на банку отправились Зубков и Шапаренко, а на поле зашли Гуцуляк с Крыськивым.

Вилли Саньйоль в тот же миг провел тройную перестановку, бросив в бой Микаутадзе, Цитаишвили и Гочолейшвили. Очень агрессивный ход, учитывая снятие с пробега центрбека Кверквелии и латераля Шенгелии. И это решение очень плохо повлияло на ход последней 30-минутки.

Если до этого грузины вели по ударам со счетом 3:2, то после уже было 11:4. И это при том, что два подряд выстрела украинцев произошли в компенсированное время. Наша сборная очень быстро теряла контроль над ходом игры. Правда, большого количества моментов грузины из этого не получили – движения и паники было больше, чем реальной остроты.

Но нам хватило и этого. На 68-й минуте Микаутадзе влетел на левый край штрафной и пробил низом, однако мяч прошел рядом с дальней штангой На 76-й же он добился своего, сыграв на добивании после замыкания от Кочорашвили – его удар головой парировал Трубин, однако спасти от Жоржа он не смог. 1:1.

К сожалению, этот гол и решил судьбу противостояния, хотя на последних секундах Украина могла спастись усилиями свежего Яремчука. Тот зацепился за диагональ в контратаке, развернулся и покатил под удар Гуцуляку с нескольких метров. Мамардашвили парировал, а потом взял добивание от свежего Назаренко.

К сожалению, в Батуми фиксируем ничью.