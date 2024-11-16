Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке с Грузией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 5-го тура Лиги наций против Грузии, сообщает пресс-служба УАФ. Из тех футболистов, которые находятся в Батуми, в заявку не попал Владислав Ванат.

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Заявка сборной Украины на матч против Грузии (по номерам)

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон).

Полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Михаил Мудрик (Челси), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападающие: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Напомним, матч между сборными Грузии и Украины состоится уже сегодня, 16 ноября, в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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