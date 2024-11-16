"Что сказал игрокам? Какие слова? Благодарен игрокам за отдачу, которую они показали на поле. На таком газоне очень трудно что-то создавать, было тяжело играть, и особенно с таким соперником как Грузия, когда они играют дома с большой поддержкой. К сожалению, мы не удержали этот результат, могли вырвать, могли забить гол. Имеем, что имеем и теперь готовимся к не менее важной игре с Албанией.

Грузия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Главным фактором было то, что мы забили достаточно быстрый мяч и для нас результат был чрезвычайно важным. Игроки пытались удержать его. Вероятно из-за этого были ошибки, мы садились в низкий блок. Очень тяжело, все понимают, за какую страну они играют. Я считаю, что сильно влиял результат на действия наших игроков. Еще раз, мы играли против Грузии, которая играла дома, с поддержкой своих трибун, и сегодня действительно соперник был с другой мотивацией, чем прошлый раз.

С Мудриком общались, потому что он проделал много интенсивной работы. Я подсказывал в некоторых моментах, потому что Михаил важный игрок для нас, он помогает в атаке и дает нам скорость. И спрашивал насколько он готов, поскольку поле было очень тяжелое для игры. По поводу Конопли, да, все сегодня видели, какого Хвича высокого уровня он и насколько опасен. Не только Ефим справился с задачей сдерживать его, но и все кто помогал ему.

Я благодарен грузинским болельщикам, которые пели очень интересную песню. Считаю, что это важно. Искренне отношусь к грузинскому народу, имею много друзей и я благодарен за позицию граждан, которые действительно поддерживают Украину. Это показала и эта встреча, и когда только все начало происходить. Мы все чувствовали большую поддержку", – высказался Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что Украина и Грузия сыграли вничью 1:1. "Сине-желтые" имеют пять баллов и находятся на последнем месте в своей группе. Сакартвело находятся на первой строчке с семью очками.

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