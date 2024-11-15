– Что нужно изменить в нашей сборной по сравнению с предыдущим поединком с грузинами?

– Я считаю, что это разные игры. Мы готовимся к каждому матчу, так же, как и сборная Грузии. Сейчас мы играем на выезде, у них будет большая поддержка. Уверен, что грузины будут более агрессивными. Но у нас есть свой план на игру, и мы должны его выполнять.

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– Какая кадровая ситуация в команде? Готов ли сыграть Артем Довбик?

– Вчера Артем провел первую тренировку. Посмотрим, сможет ли он сыграть. К сожалению, есть много игроков, которые имеют микроповреждения. После переездов достаточно уставшие игроки тех же Динамо и Шахтера. К сожалению, завтра не сыграет Владислав Ванат, он еще восстанавливается. Надеюсь, он вернется к следующему матчу. Те игроки, которые завтра выйдут на поле, понимают ответственность этого матча. Я уверен, что все они выйдут и будут соревноваться за Украину.

– Какие сильные и слабые стороны грузинской сборной? В каком она состоянии?

– Я не знаю, в каком состоянии сборная Грузии, но мы играли с ними месяц назад. Есть информация и с другого матча, когда они изменили тактическую схему. Но мы должны быть готовыми к любой схеме и противостоять такой команде.

– Обращаете ли вы внимание на ситуацию в группе перед заключительными двумя матчами?

– Об этом говорили нам, когда мы играли против Словакии на Евро-2024. Но я считаю, что вообще на уровне сборных собраны очень высококлассные футболисты, и все выходят выигрывать. Завтра мы будем настроены на победу, потому что эта игра очень важна. Уверен, будет интересный матч.

– Как вы собираетесь останавливать Хвичу Кварацхелию?

– Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть, я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру, – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между сборными Грузии и Украины запланирован на 16 ноября в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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