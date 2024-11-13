"Мы сосредоточены на том, чтобы провести следующие два матча на максимально высоком уровне. Мы хотим получить необходимые результаты, чтобы выйти на следующий этап.

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Нас ждет первый матч против Украины, и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать грузинских болельщиков. Финальную игру в Чехии мы встретим с позитивным настроем, что будет очень важно.

Для команды очень хорошо выступать в разных городах, ведь болельщики получают возможность увидеть команду как можно больше. Я уверен, что в Батуми будет очень хорошая фанатская база", – цитирует Шенгелию sportline.ge.

Напомним, что Украина и Грузия сыграют 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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