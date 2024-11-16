В Батуми разбушевалась непогода перед матчем пятого тура Лиги наций между Грузией и Украиной.

В субботу, 16 ноября, подопечные Сергея Реброва сыграют с Сакартвело на Батуми Арене. Сейчас обильный дождь заливает газон стадиона.

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Работники арены сначала накрыли поле защитной пленкой, чтобы уменьшить количество воды, которая будет попадать на газон. Затем попытались убрать лужи, которые образовались от осадков. Ожидается, что дождь в течение нескольких часов усилится.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, матч могут перенести на завтра. Решение примут перед началом игры арбитры и делегаты, которые оценят состояние газона.

Напомним, матч между Грузией и Украиной начнется в 19:00 по киевскому времени. Сейчас у "сине-желтых" четыре очка, а Сакартвело – шесть баллов.

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