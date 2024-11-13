Поединок Грузия – Украина будет судить английский арбитр Крис Кавана. На линиях ему будут помогать земляки – Ли Беттс и Нил Дэвис (оба – Англия), четвертым рефери будет Сэм Барротт, сообщает сайт УЕФА.

Грузия – Украина: нападающий Сакартвело дал амбициозное обещание перед матчем с командой Реброва

Следует заметить, что Кавана никогда не работал на матчах ни украинских, ни грузинских команд. В то же время 39-летний арбитр спровоцировал один из крупнейших скандалов нынешнего сезона АПЛ.

В матче 6-го тура Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм (0:3) Крис в конце первого тайма показал прямую красную Бруну Ференандешу. На тот момент лондонцы минимально вели в счете, а во втором тайме хозяева без своего капитана пропустили еще дважды. Позже FA рассмотрела этот эпизод и признала, что Кавана ошибся, и отменила удаление португальца, не применив к игроку дисциплинарных санкций.

Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с Грузией – у дебютанта горят глаза, Зинченко сам на себя не похож