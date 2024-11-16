В последние годы традиционно дружественный диалог украинцев с грузинами сломался. Их правительство не присоединилось к санкциям против РФ, зато стало копировать российские законы и налаживать отношения со страной-террористкой. Ок, их дело – но на выборах 53% голосов получила партия, которая противопоставляла руины в Украине своим отстроенным стадионам, будто бы война была нашим выбором. Мол, "вы хотите как в Украине?"

Кстати, в этой партии одну из главных ролей играет Каха Каладзе. Экс-динамовец занимает должность мэра Тбилиси. Ему норм.

Вы тут бордам возмущались, а грузинские власти там целый ролик запилили с тем, что русня у нас наделала и как пиздато будет в Грузии, если выбрать россию pic.twitter.com/W2d49uvRUp - Евгений Сакал (@EugeneSakal) September 26, 2024

Но это политика. Наш народ голосовал и за больших дикарей, однако в футболе грузины тоже ведут себя странно. После поражения от Украины их фаны массово обвиняли "сине-желтых" в подкупе арбитров, а Мудрика назвали "украинским грузином". Будто бы на постсоветском пространстве только картвели умеют играть в техничный и быстрый футбол, в отличие от дубовых хохлов. Футболисты же списали все проблемы на плохой газон.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 5-го туру Ліги націй між Грузією та Україною. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 2,70. На тріумф Сакартвело фахівці дають 2,76.

Вот такая корона выросла у 53% наших братьев после Евро-2024 и двух побед в Лиге наций. Хотя одна из них была добыта благодаря случайному голу с 25 метров. Бездарное поражение от албанцев в предыдущем туре не сбило спеси – в Батуми ожидают возвращения знаменитых летних перфомансов Хвичи и Ко. Очень не хотелось бы, чтобы наша сборная стала украшением на шабаше Грузинской мечты.

Турнирная ситуация в турнирной таблице

Поединок в Аджарии важен не только из-за скандалов и политики. Обе сборные претендуют на подъем в элитный дивизион Лиги наций. Украине будет непросто зацепиться за первую позицию, ведь подопечные Сергея Реброва держатся на дне квартета с 3-очковым отставанием от лидера (Чехии). Грузины же с албанцами опережают "сине-желтых" на два балла.

О раскладах в борьбе за вторую позицию можно писать очень долго, что не вписывается в формат анонса. Важны только несколько фактов:

1. Две победы в ноябре гарантируют Украине стыковые матчи при любых результатах конкурентов, и есть очень маленький шанс на лидерство.

2. Два поражения будут означать вылет в дивизион С.

3. Трех набранных в ноябре очков не хватит для выхода в дивизион А, зато может хватить для вылета ниже.

4. Мы можем сыграть вничью сегодня, однако тогда надо смотреть на параллельный результат Албании, молиться за неудачу грузин в Чехии и бить албанцев в Тиране.

Кадровая ситуация сборных

В нашу сборную вернулись ключевой левый фулбек и его первая "запаска" (Миколенко и Зинченко), однако травмировался один из основных правых. Вместо Тымчика довызвали Сыча – он стал первым игроком Руха в национальной сборной Украины, но был основным в молодежках и имеет опыт легионера.

Подробнее о достоинствах и уязвимости Алексея мы поговорили в видеоанонсе на ютуб-канале "Футбол 24".

В опорной зоне снова доступен Бражко, который не смог принять участие в октябрьских матчах (хотя и находился в заявке). У Владимира наметился серьезный конкурент в лице Калюжного – впрочем, шансов сыграть в старте у динамовца больше. Сергей Ребров давно наигрывает его в роли основного. К тому же Бражко быстрее, мобильнее и опаснее на чужой трети.

Цыганков не успел восстановиться, а Ярмоленко не вызвали в сборную. Таким образом, на позиции правого полузащитника будут конкурировать Зубков и Гуцуляк. Александр набрал бешеную форму, забил Черноморцу и Янг Бойз, стал раздавать крутые передачи и сильно прибавил в качестве открываний.

Гуцуляк тоже не сбавляет оборотов. У него есть аж два козыря. Во-первых, вингер Полесья лучше играет в зонах завершения, всегда добегая на дальнюю штангу и регулярно забивая оттуда. Если вспомнить победный гол в ворота Боснии весной, то Алексей тоже вовремя прибежал на замыкание и мог отличиться.

Во-вторых, Гуцуляк последние два матча сборной Украины начинал в старте. Вот только с Грузией он растворился, отдав 5 точных пасов из 11-ти за 83 минуты.

Оба кандидата пассивны в обороне. Теоретически вместо них может выйти и Назаренко, который имеет опыт правого вингера, однако Александр слишком похож на Мудрика в своих минусах. Выставить двух таких "крайков" против соперника, который живет от пространства, слишком рискованно.

Буяльский травмировался, Бондаренко проигнорировали, а вот появление Ярмолюка в заявке очень интересно. Егор способен закрыть проблемную зону правого инсайда. Все наши центрхавы тяготеют к левому краю, а Малиновский с Пихаленком находятся в лазарете.

Что наиболее важно, представитель Брентфорда привык открываться и обыгрываться на чужой трети. Судаков с Шапаренко склонны работать из глубины, поэтому Ярмолюк мог бы забалансировать сборную Украины. Впрочем, вряд ли тренерский штаб выпустит 21-летнего дебютанта в основе.

В конце концов, стоит отметить доверие к Довбыку и Яремчуку, в то время как Сикан остался в резервном списке. Мимо финальной заявки на матч пролетел и динамовец Ванат, поэтому ожидаем Пичичи в старте. Альтернативы Трубину на воротах тоже де-факто нет – Лунин пропускает матч по семейным обстоятельствам.

У сборной Грузии нет никаких проблем по сравнению с прошлым месяцем. Ситуация даже улучшилась – в октябре ряд футболистов едва успела восстановиться от травм (в частности, это касается Кварацхелии). Сейчас же у кавказских звезд все в порядке.

Как победить Грузию и чем она опасна?

Команда Вилли Саньйоля очень похожа на Украину. У нее тоже есть звездные футболисты в атаке, однако ключевое значение играет центральный треугольник. Китеишвили – опорник с агрессивными включениями на чужую треть, Кочорашвили – некий грузинский Судаков, а Чакветадзе своими грамотными открываниями создает линии передач. Все обладают классным дальним ударом.

Часто им на помощь спускается Хвича, который значительно чаще привязан к центральным вертикалям – на флангах он появляется ситуативно. Вся тройка может сыграть выше, ведь центрбеки тоже поднимаются и способны отдать хорошую передачу (особенно качественно пасует Гвелесиани).

Комбинации этой банды позволяют взламывать опорную зону соперников. Несколько раз грузины провернули это и в матче против Украины. Минимум две атаки сквозь центр завершились опасными ситуациями у наших ворот.

Грузия старается коротко играть под высоким прессингом, что тоже роднит кавказцев с Украиной, однако очень часто картвели загоняют в тупик. Впрочем, Сергей Ребров не использует высокое давление, а лишь дает интенсивность в среднем блоке – поэтому здесь грузины застрахованы.

Ключевой проблемой Сакартвело является работа на чужой трети. Албанцы еще в сентябре раскусили тактику Вилли Саньйоля, отдав ей мяч – при 60% владения Грузия создала где-то полтора момента. Точно такая же тактика принесла успех сборной Украины, а затем победила и Албания.

Хвича и Микаутадзе способны создать разницу в отдельных эпизодах, но глобально Грузия задыхается без пространства в атаке. При этом в обороне пространство контролируется слабо – центрхавам Сакартвело не хватает концентрации и слаженности во взаимодействии с обороной. Разрывов в линиях кавказцев хватает, чем пользовались и Албания, и Украина.

Что по игре Украины?

Сергей Ребров в Познани отказался от коротких стартовых розыгрышей, отдал мяч сопернику и запускал вперед Мудрика. Но было ли это адаптацией под Сакартвело? Возможно, это был лишь эксперимент, ведь через несколько дней сборная вернулась к классической тактике?

Или, возможно, на игровой рисунок в Познани повлиял плохой газон? Да и кадровая ситуация месяц назад была тяжелой – выпала чуть ли не половина лидеров. Все эти вопросы не дают спрогнозировать тактику на матч в Батуми.

Не факт, что сегодня "сине-желтые" снова будут действовать прагматично. Тем более, что упрощенная модель игры оказалась не такой уж и эффективной, позволив создать всего 2,5 моментов (где-то столько же организовали и грузины). Вот только в классической модели сборная создает не намного больше – мы тоже теряемся на чужой трети, имеем проблемы в зонах завершения и злоупотребляем ватокатом.

Хотя на отдельных отрезках матчей против Чехии наши казаки демонстрировали убедительный футбол. Основной проблемой сборной Украины кажется не столько игровая модель, столько отсутствие систематичности. У команды есть и топовые пасы от Матвиенко, и шикарные рейды Забарного, и умелые открывания Конопли, и эффектные комбинации в центре, и Мудрик, и Довбык – но все это мы видим только время от времени.

Главной же проблемой Украины остается оборона на стандартах. О ней мы подробно говорили в видеообзоре ответного матча с чехами. Если же коротко – пропущенный после углового гол Черва стал наглядной демонстрацией уязвимостей в этом компоненте. За год наша защитная модель не изменилась вообще никак, что изрядно пугает.

Словом, сборные очень похожи – и на этом держится интрига. Спрогнозировать результат непросто, но по фамилиям украинцы несколько сильнее. Индивидуальное мастерство в этом матче будет иметь огромное значение (доказано Мудриком в Познани), поэтому можно надеяться на победу.

Ориентировочные составы на матч Грузия – Украина

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гогличидзе, Двали, Кашия, Лочошвили – Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе – Микаутадзе, Кварацхелия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик