Сборные Грузии и Украины показали наряды, в которых выйдут на поле в матче 5-го тура Лиги наций.

Сборная Украины сыграет против Грузии в классической желтой форме, сообщает пресс-служба УАФ.

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Именно в этой экипировке (от нового спонсора Adidas), команда Реброва провела предыдущий поединок с грузинами, в котором одержала дебютную победу в Лиге наций.

Сакартвело примеряет красный наряд. Вратарь сборной Украины будет одет в фиолетовый комплект, тогда как грузинский голкипер будет выступать в голубой форме.

Напомним, матч между сборными Грузии и Украины состоится уже сегодня, 16 ноября, в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. Обслуживать игру будет английская бригада судей во главе с 39-летним Крисом Каваном.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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