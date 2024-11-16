Матч Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября, на AdjaraBet Arena в Батуми. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. За событиями в матче можно будет следить на "Футбол 24".

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Где смотреть Грузия – Украина? Матч будет доступен в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Напомним, кроме дуэли с Грузией подопечных Сергея Реброва в ноябре ждет еще один поединок – 19-го числа на поле Албании завершится групповой этап Лиги наций.

После 4 туров сборная Украины идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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