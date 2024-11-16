Фанаты сборной Украины определили, кто из игроков больше всех впечатлил в матче 5-го тура Лиги наций против Грузии (1:1).

Награду "Лев матча" получил вингер Михаил Мудрик, информирует пресс-служба УАФ. Представитель Челси набрал 58% голосов болельщиков.

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Именно Мудрик разогнал атаку, которая привела к автоголу Кверквелии на 7-й минуте матча. Его хватило лишь для ничьей. В голосовании за "Льва матча" топ-3 украинской сборной дополнили вратарь Анатолий Трубин (13%) и защитник Илья Забарный (7%).

Впереди у команды Реброва остался один тур группового этапа Лиги наций. 19 ноября Украина сыграет на поле Албании.

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