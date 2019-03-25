В матче отбора на Евро-2020 Грузия – Швейцария случился жуткий эпизод с участием защитника гостей Фабиана Шера.

На 24-й минуте после подачи с углового Шер и Джемаль Табидзе в верховой борьбе сильно ударились головами. Как выяснилось позже, у швейцарца начал западать язык и первую помощь ему оказал Жано Ананидзе. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

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26-летний хавбек сборной Грузии повторил подвиг своего соотечественника Джабы Канкавы, который в свое время аналогичным образом спас жизнь украинцу Олегу Гусеву.

"Это выглядело ужасно, я ничего не помню. Я потерял сознание на несколько секунд, моя скула до сих пор болит. Также я чувствую болезненные ощущения в шее, болит лоб", – цитирует Шера The Blick.

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