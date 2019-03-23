Швейцария в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 победила на выезде Грузию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Грузия – Швейцария – 0:2

Голы: Цубер, 50, Закария, 80

Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию

Сборная Грузии в Тбилиси принимала Швейцарию. Гости на протяжении всего матча имели явное игровое преимущество, которое во втором тайме было материализовано в голы Стивена Цубера и Дениса Закарии.

В 2 туре подопечных Владимира Петковича ожидает домашняя встреча с Данией, тогда как грузины поедут в гости к Ирландии.