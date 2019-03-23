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Грузия –​​​​​​​ Швейцария –​​​​​​​ 0:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

20:43 32 Читати українською
Грузия –​​​​​​​ Швейцария –​​​​​​​ 0:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Грузия –​​​​​​​ Швейцария –​​​​​​​ 0:2 / Швейцарская футбольная ассоциация

Швейцария в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 победила на выезде Грузию. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Грузия – Швейцария – 0:2

Голы: Цубер, 50, Закария, 80

Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию

Сборная Грузии в Тбилиси принимала Швейцарию. Гости на протяжении всего матча имели явное игровое преимущество, которое во втором тайме было материализовано в голы Стивена Цубера и Дениса Закарии.

В 2 туре подопечных Владимира Петковича ожидает домашняя встреча с Данией, тогда как грузины поедут в гости к Ирландии.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евро-2020 Грузия - Швейцария Грузия Грузия Швейцария Швейцария Видеоновости
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