Грузины встречаются с португальцами в третьем туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Грузия – Португалия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Грузия – Португалия: анонс матча Евро-2024

Грузия произвела приятное впечатление в первых двух матчах, но набрала лишь одно очко. Сегодня команда Вилли Саньоля попытается остановить Португалию, которая уже гарантировала себе первое место в группе и вышла на матч с ротацией.

Стартовые составы команд

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Лочошвили, Двали – Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили – Микаутадзе, Кварацхелия.

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Квилитая, Гочолейшвили, Квеквескири, Алтунашвили, Шенгелия, Меквабишвили, Цитаишвили, Лобжанидзе, Табидзе, Сигуа.

Португалия: Кошта – Антониу, Данилу, Инасиу – Далот, Жоау Невеш, Консейсау, Палинья, Нету – Роналду, Фелиш.

Запасные: Патрисиу, Са, Семеду, Пепе, Диаш, Фернандеш, Рамуш, Бернарду, Нуньеш, Рубен Невеш, Мендеш, Канселу, Жота, Витинья.