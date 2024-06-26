Грузия – Португалия: анонс матча Евро-2024
Сборная Грузии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Португалией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Дебютант Евро-2024 сохраняет шансы на выход в плей-офф перед стартом третьего тура. Грузия убедительно выглядела на фоне крепких Чехии и Турции, а теперь Сакартвело ждет испытание лидером группы. Португалия уже в 1/8 финала, однако амбиции Криштану Роналду и партнеров очевидны – они хотят выиграть все свои матчи на групповом этапе.
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Если с чехами Португалия имела определенные трудности и не без удачи победила 2:1, то с Турцией все сложилось удивительно легко – 3:0. В третьем туре португальцы также выглядят безусловным фаворитом. Однако матчи против Грузии напоминают лотерею – никогда не знаешь, как все сложится.
На Евро-2024 много симпатичных сборных. Почти каждая демонстрирует большую самоотверженность и жертвенность. Но Сакартвело является особенным участником турнира. Эта команда играет сердцем. Недостаток класса и мастерства игроки нивелируют бешеным желанием.
По данным Wyscout грузины больше всех теряют мяч в среднем за 90 минут среди всех команд Евро-2024. Но подопечные Саньйоля являются лидерами по количеству заблокированных ударов и перехватов. А вратарь Мамардашвили с запасом лидирует по количеству сейвов даже после двух поединков.
В первом туре грузины создали большие проблемы Турции. В конце концов, премьерный матч на чемпионате Европы завершился поражением 1:3. Против Чехии грузины наконец-то добыли первый балл. Более того, команда Вилли Саньйоля могла побеждать, впрочем все завершилось вничью 1:1.
Не сыграет против Грузии Рафаэл Леау. Под угрозой дисквалификации находится Жоау Палинья. Очевидно, что Роберто Мартинес сделает несколько замен и даст отдохнуть лидерам перед стартом плей-офф. Хотя один лидер, видимо, снова выйдет в старте, чтобы продолжить писать историю.
Противостояние в Гельзенкирхене обещает стать интересным из-за дуэли бомбардиров. Грузинский голеадор Жорж Микаутадзе имеет в активе два гола на турнире и делит первую строчку в бомбардирской гонке. Забить в третьем матче подряд – огромная мотивация для форварда Метца. Другая голевая машина – Криштиану Роналду – пока молчит. Стоит надеяться, что вскоре легенда обновит рекорд и забьет на своем шестом чемпионате Европы.
Грузия и Португалия пересекались лишь однажды. В спарринге далекого 2008-го грузины уступили фавориту 0:2. В стартовом составе Португалии тогда вышли Роналду и Пепе, которые все еще в деле. Если КриРо сыграет против Грузии, то станет первым европейским игроком в истории, который провел 50 матчей на крупных турнирах (28 – на Евро, 22 – на чемпионатах мира).
Ориентировочные составы на матч Грузия – Португалия
Грузия: Мамардашвили – Квирквелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Чакветадзе, Цитаишвили – Микаутадзе, Кварацхелия.
Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш – Канселу, Силва, Фернандеш, Витинья, Мендеш – Роналду, Педру Нету.
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