Сборная Грузии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Португалией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Дебютант Евро-2024 сохраняет шансы на выход в плей-офф перед стартом третьего тура. Грузия убедительно выглядела на фоне крепких Чехии и Турции, а теперь Сакартвело ждет испытание лидером группы. Португалия уже в 1/8 финала, однако амбиции Криштану Роналду и партнеров очевидны – они хотят выиграть все свои матчи на групповом этапе.

Форвард сборной Португалии едва не попрощался с Евро из-за стюарда – видео момента, от которого оцепенел Роналду

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Если с чехами Португалия имела определенные трудности и не без удачи победила 2:1, то с Турцией все сложилось удивительно легко – 3:0. В третьем туре португальцы также выглядят безусловным фаворитом. Однако матчи против Грузии напоминают лотерею – никогда не знаешь, как все сложится.

На Евро-2024 много симпатичных сборных. Почти каждая демонстрирует большую самоотверженность и жертвенность. Но Сакартвело является особенным участником турнира. Эта команда играет сердцем. Недостаток класса и мастерства игроки нивелируют бешеным желанием.

По данным Wyscout грузины больше всех теряют мяч в среднем за 90 минут среди всех команд Евро-2024. Но подопечные Саньйоля являются лидерами по количеству заблокированных ударов и перехватов. А вратарь Мамардашвили с запасом лидирует по количеству сейвов даже после двух поединков.

Most saves at this EURO



Mamardashvili #EURO2024 pic.twitter.com/VTAFbrDqAj — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024

В первом туре грузины создали большие проблемы Турции. В конце концов, премьерный матч на чемпионате Европы завершился поражением 1:3. Против Чехии грузины наконец-то добыли первый балл. Более того, команда Вилли Саньйоля могла побеждать, впрочем все завершилось вничью 1:1.

Не сыграет против Грузии Рафаэл Леау. Под угрозой дисквалификации находится Жоау Палинья. Очевидно, что Роберто Мартинес сделает несколько замен и даст отдохнуть лидерам перед стартом плей-офф. Хотя один лидер, видимо, снова выйдет в старте, чтобы продолжить писать историю.

Just Cristiano Ronaldo things:



️ Most goals in UCL history ️

️ Most assists in UCL history

️ Most goals in EURO history ️

️ Most assists in EURO history pic.twitter.com/KPK0qwiWFD — OneFootball (@OneFootball) June 23, 2024

Противостояние в Гельзенкирхене обещает стать интересным из-за дуэли бомбардиров. Грузинский голеадор Жорж Микаутадзе имеет в активе два гола на турнире и делит первую строчку в бомбардирской гонке. Забить в третьем матче подряд – огромная мотивация для форварда Метца. Другая голевая машина – Криштиану Роналду – пока молчит. Стоит надеяться, что вскоре легенда обновит рекорд и забьет на своем шестом чемпионате Европы.

2 - Georgia's Georges Mikautadze is the sixth player to score both of his nation's first two goals at the UEFA European Championship, and first since Andriy Shevchenko in 2012 for Ukraine. Initiation. #EURO2024 pic.twitter.com/Ht4SXhHeVa — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2024

Грузия и Португалия пересекались лишь однажды. В спарринге далекого 2008-го грузины уступили фавориту 0:2. В стартовом составе Португалии тогда вышли Роналду и Пепе, которые все еще в деле. Если КриРо сыграет против Грузии, то станет первым европейским игроком в истории, который провел 50 матчей на крупных турнирах (28 – на Евро, 22 – на чемпионатах мира).

Ориентировочные составы на матч Грузия – Португалия

Грузия: Мамардашвили – Квирквелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Чакветадзе, Цитаишвили – Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш – Канселу, Силва, Фернандеш, Витинья, Мендеш – Роналду, Педру Нету.

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