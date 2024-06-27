Грузия переиграла Португалию (2:0) в третьем раунде группового этапа Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Подопечным Саньйоля бороться за прямую путевку пришлось в игре против Криштиану Роналду и Ко. Грузия сумела удивить Португалию и дважды огорчила соперника. Первый гол записал в свой актив Хвича, а второй – Жорж Микаутадзе.

Грузия побила Португалию, вышла в плей-офф Евро-2024, раскрыла темную сторону Роналду и отправила Венгрию домой

Португалия и Турция вышли напрямую из группы, а вот Грузия попала в плей-офф как третья лучшая команда Евро-2024.