Грузинцы и чехи встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

В первом раунде Грузия сыграла проиграла проиграла туркам (1:2), а Чехия уступила Португалии (1:2). Обе команды имеют по ноль баллов.

Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.

Стартовые составы:

Грузия: