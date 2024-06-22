Грузия – Чехия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
14:56 - Читати українською
Грузинцы и чехи встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"
Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
В первом раунде Грузия сыграла проиграла проиграла туркам (1:2), а Чехия уступила Португалии (1:2). Обе команды имеют по ноль баллов.
Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.
Стартовые составы:
Грузия:
Чехия:
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