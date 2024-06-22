От Грузии на Евро-2024 ожидали "двухэтажного автобуса" в схеме с тремя центрбеками. Команда прорвалась на турнир именно благодаря отчаянной игре в обороне, а игра впереди крутилась вокруг контратак и кроссов. Впрочем, в матче с Турцией все перевернулось – защитная система Вилли Саньйоля трещала по швам, однако позиционная атака была блестящей. Очень интересно посмотреть, удержат ли картвели этот уровень в матче с Чехией.

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Очень понравилась игра "крестоносцев" на мячи. Команда уверенно выходила из-под сильного прессинга Турции, применяла позиционные ротации и редко теряла владение. Грузины постоянно искали варианты для разреза линий соперника, комбинировали, выполняли интересные смещения, выполняли вертикальные прорывы полуфлангами и вступали в агрессивный контрпрессинг после потерь.

Как следствие, Сакартвело нанесла 14 ударов на 1,58 ожидаемых голов. Подопечные Вилли Саньйоля отыгрались, попадали в перекладину и стреляли с минимальных дистанций и могли забивать несколько голов. Коллектив даже рискнул разницей голов, лишь бы только не проиграть – на последних минутах голкипер Мамардашвили пошел в штрафную турок, за что и был наказан.

Поход вратаря на угловой был красивым, но нерациональным в контексте борьбы за плей-офф. Теперь у грузин "-2" по разнице голов, а они точно будут пропускать еще. Команда плохо оборонялась в дебютном матче на Евро-2024 – центр поля рвали как в схеме 5-3-2, так и при более мобильной 5-4-1.

Кварацхелия "филонил" в черновой работе в первом тайме, а его партнеры проигрывали зоны подбора, не могли справиться с Гюлером и проигрывала эпизоды 1-в-1. Как следствие, турки при не очень хорошо поставленном позиционном наступлении и невыразительной финальной 20-минутке нанесли 22 удара на 2,68 xG.

Но способна ли Чехия атаковать столь же мощно? Вряд ли. В довольно простой квалификационной группе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами команда забила всего 12 голов – среди всех участников Евро-2024 меньший показатель имеют только поляки и украинцы (но у нас группа была несравненно тяжелее). Старт чемпионата пришелся на матч с Португалией, где удалось нанести лишь 5 ударов с одним попаданием в створ.

Большие проблемы грузинам может создать прессинг, однако в 1-м туре Иван Гашек его не использовал. Он сыграл противоположным образом, посадив подопечных в низкий блок – настолько закрыто на Евро-2024 еще никто не играл. Трудно сказать, является ли это решение системным для Чехии, ведь ее тренер возглавил коллектив уже после квалификации на турнир.

Тем не менее, с предыдущим наставником чехи оказывали очень сильное давление при игре без мяча. Вообще, эта сборная заточена на разрушение – здесь есть три центрбека и куча полузащитников оборонительного типа. Португалии было очень трудно против блока Ивана Гашека, однако здесь не все так однозначно. Работу "народной команде" сильно упростила неудачная структура атаки "селесао".

И все равно Чехия пропустила трижды (один гол не засчитали). Грузия же в атаке тоже мощная, поэтому можно надеяться на результативную встречу. Тем более, что сегодня обеим сборным придется раскрываться – ничья их не устраивает.

Ориентировочные составы на матч Грузия – Чехия

Грузия: Мамардашвили – Квиркелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Чакветадзе, Цитаишвили – Микаутадзе, Кварацхелия

Чехия: Станек – Голеш, Гранац, Крейчи – Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера – Кухта, Шик

Лучший грузин прямо сейчас – затмил Хвичу и Мбаппе, забил исторический гол Грузии на Евро-2024, разрывал Лигу 1