Поединок между Грузией и Арменией в плей-офф Лиги наций в очередной раз подтвердил, что российского диктатора Владимира Путина презирают не только в Украине.

На матче Грузия – Армения болельщики обеих команд продемонстрировали активную поддержку. Не обошлось и без знаменитого "Путин – х**ло", которую придумали украинские ультрас.

Грузия – Армения – 6:1 – видео голов и обзор ответного матча плей-офф Лиги наций

Этот эпизод попал в трансляцию матча, подчеркнув, что президента России не любят много где. Так, россияне в 2008-м году аннексировали часть Грузии, которая теперь подконтрольна частично признанной Республике Абхазия.

К слову, Грузия разбила Армению в этом матче (6:1) и сохранила прописку в дивизионе B. Общий счет противостояния – 9:1.

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