Сборная Грузии разбила Армению во втором матче плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта 2025 года. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Плей-офф Лиги наций 2024/25, ответный матч

Грузия – Армения – 6:1 (первая игра – 3:0)

Голы: Ароян, 4, (аг.), Микаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Китеишвили, 27, Кварацхелия, 63 – Севикян, 48

Уже на 4-й минуте Грузия повела в счете – после удара Китеишвили мяч попал в Арояна, от которого снаряд и залетел в ворота. Микаутадзе удвоил преимущество, сразу пробив после скидки от Кочорашвили. Уже на 23-й минуте Чакветадзе после паса Микаутадзе забил третий мяч. Китеишвили на 27-й минуте сделал счет 4:0 – Хвича перехватил мяч и вовремя отдал разрезную передачу.

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Точку в первом тайме поставил Микаутадзе, который перехватил ужасный пас на голкипера, перебросив его. Армения забила гол престижа на старте второго тайма – Севикян умудрился пробить через себя несмотря на то, что рядом с ним был защитник. Но Хвича на 63-й минуте поставил точку, завершив комбинацию.