– Как ты относилась к популярным сравнениям на сайтах, в интернете – Алла Бублий и Саша Лобода? Мол, это две первые леди украинской футбольной журналистики.

– Это все делалось искусственно. Я не знаю, почему нас сравнивали. Пожалуй, только потому, что Саша причастна к футболу, и я была причастна к футболу. А так мы совершенно разные. У Саши был свой проект, который отличался от моего того времени. Не знаю, почему нас сравнивали. Почему не сравнивали Цыганыка с Вацком или Денисовым?

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Я без проблем могу позвонить Саше, она мне. Мы общались, хотя и не являемся близкими подругами. Просто знакомы.

– Кажется, когда-то был заочный конкурс красоты футбольных ведущих страны. И Саша Лобода сказала что-то вроде – "зато у меня грудь больше, чем у Аллы". Я что-то такое читал.

– Не знаю, не мерялись (смеется). Саша, надо помериться! – в шутку ответила Бублий в интервью ТаТоТаке.

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