Килиан Мбаппе совершил неоправданный и нетипичный для себя очень грубый фол, за который был удалён. Он стал лишь вторым форвардом Реала в XXI столетии, который заработал удаление в первом тайме матча Ла Лиги. Первым был Рууд ван Нистелрой (он был удалён в игре с Атлетико в 2008 году).

Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвёртую красную в карьере

Единственный гол в этой встрече был забит на 34-й минуте в исполнении Камавинга. Соотечественник Мбаппе нанёс удар со средней дистанции после передачи Вальверде.

Также в этом матче случилось ещё одно удаление, но – в составе Алавеса. Его заработал защитник Ману Санчес.