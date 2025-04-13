Грубый фол Мбаппе в видеообзоре матча Алавес – Реал – 0:1
20:14 - Читати українською
Реал обыграл Алавес в матче 31-го тура Ла Лиги. Смотрите гол и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
38’ Килиан Мбаппе
38’ Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе совершил неоправданный и нетипичный для себя очень грубый фол, за который был удалён. Он стал лишь вторым форвардом Реала в XXI столетии, который заработал удаление в первом тайме матча Ла Лиги. Первым был Рууд ван Нистелрой (он был удалён в игре с Атлетико в 2008 году).
Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвёртую красную в карьере
Единственный гол в этой встрече был забит на 34-й минуте в исполнении Камавинга. Соотечественник Мбаппе нанёс удар со средней дистанции после передачи Вальверде.
Также в этом матче случилось ещё одно удаление, но – в составе Алавеса. Его заработал защитник Ману Санчес.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter