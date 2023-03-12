Манчестер Юнайтед принимал на своем поле аутсайдера АПЛ Саутгемптон. Это могли быть легкие три очка для команды Эрика Тэн Хага, но этого так и не произошло. Каземиро оставил свою команду в меньшинстве уже на 32 минуте. Бразилец увидел перед собой красную карточку за грубую игру против Алькараса. Это второе удаление Каземиро в этом сезоне АПЛ. У Манчестера Юнайтеда было несколько хороших моментов, чтобы забить, но они ими не воспользовались.

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После ничьей с Саутгемптоном команда Тен Хага осталась на третьем месте с 50 баллами. Манчестер Юнайтед отстает от второй строчки на 11 очков. Подопечные Сельеса находятся на последнем месте с 22 пунктами в своем активе.

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