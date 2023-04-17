"Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал, как все, но не успел затормозить. После матча сразу написал Софии. Потом извинился перед всеми в Instagram. Пришел на КДК, чтобы откровенно покаяться. Никогда не сделал бы такого намеренно.

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Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что мне дал бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол", – приводит слова Червака ТаТоТаке.

Напомним, в конце неудачного матча с МФК Металлург Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже 23-летний футболист публично извинился, но это не спасло от жестких санкций. Полесье разорвало с ним контракт, а теперь грубияна настигла длительная дисквалификация от КДК УАФ.

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