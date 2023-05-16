Экс-защитник Полесья Вадим Червак после своего отстранения от команды имеет шанс продолжить карьеру в УПЛ.

"Помните, как футболист Вадим Червак толкнул арбитра и получил дисквалификацию на 6 месяцев? Им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.

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Разницы в классе между Полесьем и командами из нижней части таблицы УПЛ нет. Футболист, которого Полесье выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса и даже получил одно конкретное предложение", – отметил журналист Владимир Зверов в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, в конце неудачного матча с МФК Металлург Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже 23-летний футболист публично извинился, но это не спасло от жестких санкций. Полесье разорвало с ним контракт, а позже грубияна настигла 6-месячная дисквалификация от КДК УАФ.

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