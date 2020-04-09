Грозный застрял в Казахстане – украинский специалист изолировался в отеле

Главный тренер Шахтера Караганда Вячеслав Грозный на карантине поддерживает легионеров казахского клуба.

"15 марта мы сыграли последний матч в чемпионате Казахстана, но уже без зрителей, а через два дня президент Казахстана объявил о полном карантине в стране. Местные ребята разъехались по своим семьям, а я вместе с легионерами нашей команды поселился в одном из отелей Алматы, за что спасибо президенту нашего клуба. Это очень красивый город, знаю об этом, когда работал в Казахстане раньше. Но в нынешней ситуации, конечно, оценить его красоту мы не можем. Из отеля мы почти не выходим. Здесь даже вдвоем нельзя собираться, в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим.

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Ранее президентом Казахстана карантин был объявлен с 15 марта на месяц. Уехать после этого в Украину уже было невозможно, потому что все рейсы отменили, границы закрылись.

Когда завершится карантин? Об этом никто не знает. Сейчас думать о футболе или играть было бы кощунственно. Но наши игроки получили индивидуальные занятия и выполняют их дома", – цитирует Грозного meta-ratings.kz.

В чемпионате Казахстана только начался сезон, за два стартовых тура команда украинского специалиста завоевала лишь одно очко.

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