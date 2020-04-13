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Грозный вынес фатальный приговор украинскому футболу

12:40 177 Читати українською
Грозный вынес фатальный приговор украинскому футболу
Вячеслав Грозный / фото из открытых источников

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный, который сейчас возглавляет Шахтер из Караганды, поделился мнением об уровне УПЛ.

"Помните, каким интересным был чемпионат Украины до 2014 года, какой высокий уровень был у ведущих клубов и какую интригу создавали даже середнячки? А какой уровень был у лидеров: Шахтера, Динамо, Металлиста, Днепра – это были топовые клубы по европейским, мировым меркам. Они реально претендовали на высокие позиции в еврокубках, а донецкий Шахтер был обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.

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А теперь поставьте простой вопрос: вернется ли такой высококлассный футбол в Украину? Не думаю! Считаю, что в ближайшее время это невозможно. Кроме того, в том, что уровень чемпионата резко упал, кроме вполне понятных объективных обстоятельств, сыграли роль и ошибки футбольных функционеров. Да, я до сих пор убежден, что сокращение числа команд в украинском чемпионате с 16 до 12 было роковой ошибкой. Я всегда был категорически против подобного решения.

Однако если говорить о футболе в целом и тех изменениях, которые происходят, можно с уверенностью сказать, что владельцы клубов будут вкладывать все более скромные средства в свои команды. А значит, нас, футбольных людей, ждут очень нелегкие времена. Нам придется перестраиваться, понять и принять, что будут другие условия контрактов, как у футболистов, так и у тренеров", – цитирует Грозного sports.kz.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер УПЛ Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный
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