Грозный: Только 4 команды из 12 против расширения УПЛ, сокращение УПЛ в 2015 году было незаконным

Наставник Арсенала-Киев Вячеслав Грозный объяснил, почему хочет видеть в УПЛ 16 команд.

"Насколько мне известно, окончательно еще не решено, что в следующем чемпионате будет тоже 12 команд. Только четыре команды из 12 против расширения УПЛ, восемь клубов поддерживают формат с 16 командами.

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Более того, решение о сокращении Премьер-лиги с 16 до 12 команд в 2015 году было принято незаконно, регламентом это не было предусмотрено. Тогда было принято решение в угоду кому-то, неправильно. На мой взгляд, командам неинтересно играть друг с другом по четыре раза. В той же Беларуси 16 команд. Ведь болельщикам интересно видеть у себя в гостях 15 команд, а не 11. В элите должно быть 16 команд: четыре коллектива первой лиги заходят в УПЛ, пятая играет с 12-й командой УПЛ переходные матчи.

У нас в первой лиге есть классные коллективы: Металлист-1925 СК Днепр-1, Оболонь, Волынь, Колос, другие команды, в которых достойное сейчас финансирование и есть инфраструктура.

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Мы много говорим о поддержке всего украинского. Так давайте поддерживать украинских футболистов, тренеров, судей. Ведь с увеличением количества команд в УПЛ добавится интерес к чемпионату в крупных городах, будет больше интереса со стороны болельщиков, телевидения, СМИ. У нас почти 200 специалистов из тренерскими дипломами PRO, но наших тренеров в Европу не приглашают, потому что там они защищают своих тренеров. Если мы не имеем возможности работать в своей стране, зачем тогда получать эти дипломы?

Я однозначно за 16 команд. Не нужно ничего придумывать и изобретать велосипед. Это давно уже назрел и здесь нечего обсуждать. Большинство тоже за возвращение к формату 16 команд. Те, кто против, их позиция не соответствует реалиям современного футбола Украины", – сказал Грозный в комментарии порталу Команда 1.