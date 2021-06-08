"Забегая вперед, предполагаю, что наша сборная выиграет свою группу, где Украина будет противостоять, кроме Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Также добавлю, что Украина выиграет все три поединка.

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У сборной Украины есть психология победителей и уверенность в своих силах. Игроки национальной команды тоже внимательно читают прессу. Комментарий придаст им положительных эмоций. Хочу отметить очень сбалансированную игру нашей команды, умение во время матча перестраиваться и менять ритм, темп, скорость игры.

Мы очень быстро переходим из одной фазы игры в другую, действуем на высоких скоростях, создаем много моментов для взятия ворот. Мы очень хорошо контролируем мяч, имея в наличии, безусловно, большую группу техничных игроков. Уважая всех соперников, в том числе по группе, я реально вижу, что мы сильнее практически во всех компонентах.

Реально понимаю, что Украина – сильная. Не просто так мы обыгрывали Испанию и действующего чемпиона Европы – Португалию. С Францией мы играли на равных и сыграли вничью 1:1. Это все не просто так. Нужно реально оценивать возможности и силу", – цитирует Грозного Sport.ua.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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