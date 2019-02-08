toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Грозный: Раньше футболисты больше думали о футболе, а не о том, как они выглядят

14:21 44 Читати українською
Грозный: Раньше футболисты больше думали о футболе, а не о том, как они выглядят
Вячеслав Грозный / фото из соцсетей

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, как относится к использованию футболистами соцсетей.

"Раньше футболисты больше думали о футболе, а не о том, как они выглядят и что о них пишут.

Грозный – об уходе из Арсенала-Киев: Придет время и я расскажу, что на самом деле произошло

Прогресс не остановить, в том числе и в футболе. Я не говорю, что не надо, чтобы не была прогресса, для меня человеческие отношения и духовность выше каких-то эгоистических моментов, не только в спорте. Даже в быту, люди больше внимания уделяют себе, а не тому, чем они занимаются.

За человека говорит его дело. Если врач хорошо делает свою работу – ему не обязательно в инстаграме говорить, что он спас жизнь человека. Это его работа! Я тренер и должен тренировать, я должен готовить игроков, я не думаю, что обо мне напишут и скажут. Я работаю. Конечно, каждому человеку приятно, когда о немй говорят хорошо", – цитирует Грозного Footballhub.

"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'ю

Теги
Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук