Грозный: Раньше футболисты больше думали о футболе, а не о том, как они выглядят

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, как относится к использованию футболистами соцсетей.

"Раньше футболисты больше думали о футболе, а не о том, как они выглядят и что о них пишут.

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Прогресс не остановить, в том числе и в футболе. Я не говорю, что не надо, чтобы не была прогресса, для меня человеческие отношения и духовность выше каких-то эгоистических моментов, не только в спорте. Даже в быту, люди больше внимания уделяют себе, а не тому, чем они занимаются.

За человека говорит его дело. Если врач хорошо делает свою работу – ему не обязательно в инстаграме говорить, что он спас жизнь человека. Это его работа! Я тренер и должен тренировать, я должен готовить игроков, я не думаю, что обо мне напишут и скажут. Я работаю. Конечно, каждому человеку приятно, когда о немй говорят хорошо", – цитирует Грозного Footballhub.

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