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Грозный объяснил, почему не может приглашать украинских игроков в свой Шахтер

16:35 87 Читати українською
Грозный объяснил, почему не может приглашать украинских игроков в свой Шахтер
Вячеслав Грозный / Фото из открытых источников

Главный тренер Шахтера из Караганды Вячеслав Грозный рассказал о проблемах с легионерами в чемпионате Казахстана.

"Я убежден, что в Казахстане с этого года уровень чемпионата станет еще выше. Прежде всего потому, что все футболисты из стран Евразийского союза больше не будут считаться легионерами.

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К большому сожалению, я не могу брать талантливых украинских игроков, поскольку они подпадают под действие лимита на легионеров. В казахском чемпионате можно заявлять только 8 иностранцев", – обьяснил Грозный в интервью Украина.ру.

Напомним, украинский специалист возглавил Шахтер К в декабре прошлого года. В составе "горняков" есть ровно восемь легионеров, однако среди них ни одного соотечественника Грозного.

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Теги
Шахтер Караганда Шахтер Караганда Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Чемпионат Казахстана Украинцы за рубежом Мир
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