Грозный: Никакие околофутбольные проблемы не должны влиять на тренеров и игроков

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча против Черноморца.

"Матч с одесским Черноморцем имеет особое значение. Говорить о настроении нашей команды вообще не приходится. Никакие околофутбольные проблемы не должны влиять на тренерский штаб и игроков нашей команды.

Олимпик и Заря расписали боевую ничью

У меня был подобный опыт в ужгородской Говерле. Могу заверить всех болельщиков Арсенала-Кииив, что команда выйдет на игру в Одессе с огромным желанием победить, иного и быть не может", – цитирует Грозного официальный сайт киевского клуба.

Грозный рассказал, как реализовать проверку комитета арбитров ФФУ

Напомним, матч 16 тура чемпионата Украины Черноморец – Арсенал-Киев состоится сегодня, 25 ноября, начало матча – 17:00.