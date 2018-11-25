toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Грозный: Никакие околофутбольные проблемы не должны влиять на тренеров и игроков

16:21 38 Читати українською
Грозный: Никакие околофутбольные проблемы не должны влиять на тренеров и игроков
Вячеслав Грозный / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча против Черноморца.

"Матч с одесским Черноморцем имеет особое значение. Говорить о настроении нашей команды вообще не приходится. Никакие околофутбольные проблемы не должны влиять на тренерский штаб и игроков нашей команды.

Олимпик и Заря расписали боевую ничью

У меня был подобный опыт в ужгородской Говерле. Могу заверить всех болельщиков Арсенала-Кииив, что команда выйдет на игру в Одессе с огромным желанием победить, иного и быть не может", – цитирует Грозного официальный сайт киевского клуба.

Грозный рассказал, как реализовать проверку комитета арбитров ФФУ

Напомним, матч 16 тура чемпионата Украины Черноморец – Арсенал-Киев состоится сегодня, 25 ноября, начало матча – 17:00.

Украина16 тур

Черноморец - Арсенал-Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Черноморец

live 68'
0 : 1
Арсенал-Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Арсенал-Киев Арсенал-Киев Черноморец - Арсенал-Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
6
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук