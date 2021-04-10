Грозный назвал главную мотивацию игроков СК-Днепр-1 в матче с Динамо
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный остается под впечатлением выступлений обоих коллективов во второй части сезона УПЛ.
"Мне, как человеку, который тренировала Днепр, приятно, что днепряне во второй части сезона играют значительно успешнее, чем в первой. В семи матчах УПЛ они одержали пять побед.
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Сейчас СК Днепр-1 уверен в себе и готов побеждать любого соперника. На них ничего не давит. У них есть амбиции, конкуренция и они почувствовали вкус побед. Но сейчас у днепрян топ-соперник, который на всех парах мчится к чемпионству.
В этом сезоне динамовцы хотят выиграть все трофеи в Украине. Они реально могут это сделать! Суперкубок динамовцы уже выиграли. Теперь им осталось завоевать трофей УПЛ и Кубок страны. Динамовцы кроме психологической уверенности также очень хорошо готовы физически. Их кондиции помогают им до конца матча прессинговать и играть агрессивно в атаке, выполняя большой объем скоростной работы с высокой интенсивностью. Киевляне при Мирче Луческу в этом сезоне заслуживают выиграть все турниры. И это будет справедливо!
Игрокам СК Днепр-1 в матче с киевлянами захочется продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы на них обратили внимание с целью перехода в наши гранды", – сказал Грозный в комментарии Sport.ua.
Напомним, поединок между подопечными Луческу и Йовичевича состоится на Днепр-Арене уже сегодня, 10 апреля, в 17:00. После 20-го тура Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков. СК Днепр-1 с 25 пунктами идет восьмым.