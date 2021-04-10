"Мне, как человеку, который тренировала Днепр, приятно, что днепряне во второй части сезона играют значительно успешнее, чем в первой. В семи матчах УПЛ они одержали пять побед.

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Сейчас СК Днепр-1 уверен в себе и готов побеждать любого соперника. На них ничего не давит. У них есть амбиции, конкуренция и они почувствовали вкус побед. Но сейчас у днепрян топ-соперник, который на всех парах мчится к чемпионству.

В этом сезоне динамовцы хотят выиграть все трофеи в Украине. Они реально могут это сделать! Суперкубок динамовцы уже выиграли. Теперь им осталось завоевать трофей УПЛ и Кубок страны. Динамовцы кроме психологической уверенности также очень хорошо готовы физически. Их кондиции помогают им до конца матча прессинговать и играть агрессивно в атаке, выполняя большой объем скоростной работы с высокой интенсивностью. Киевляне при Мирче Луческу в этом сезоне заслуживают выиграть все турниры. И это будет справедливо!

Игрокам СК Днепр-1 в матче с киевлянами захочется продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы на них обратили внимание с целью перехода в наши гранды", – сказал Грозный в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между подопечными Луческу и Йовичевича состоится на Днепр-Арене уже сегодня, 10 апреля, в 17:00. После 20-го тура Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков. СК Днепр-1 с 25 пунктами идет восьмым.

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