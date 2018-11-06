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Грозный: Мы раньше нормально жили, и никто не говорил о языке, церкви, и был доллар по 5

16:13 23 Читати українською
Грозный: Мы раньше нормально жили, и никто не говорил о языке, церкви, и был доллар по 5
Вячеслав Грозный / фото из соцсетей

Наставник Арсенала-Киев Вячеслав Грозный поделился мнением о нынешней социально-экономической ситуации в Украине и ее влиянии на футбольную сферу.

"Я знаю себе цену. Там, где я приходил работать – всегда был результат. Я – первый украинец, который приходил в команды Спартак, Тбилиси, Иртыш. Почему же вы, журналисты, не можете это говорить? Вам, вероятно, запрещают? Поэтому что я очень неудобный, говорю то, что думаю?

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Давайте политические аспекты отбросим от спорта, от футбола. Давайте отбросим, ​​кто на каком языке разговаривает. Я работал три года на Закарпатье. А почему мы хотим запретить людям разговаривать на венгерском языке, если многие из них – венгры? Государственный язык – украинский, и государственные чиновники должны говорить на украинском языке. Но не обязательно все люди. Человек имеет право регионально разговаривать на том языке, на котором он хочет.

Мы раньше нормально жили, и никто не говорило языке, церкви, ни о чем никто не говорил. И был доллар по 5 там. Экономика была: наши люди никуда не уезжали, к нам приезжали отдыхать. А сейчас десятки миллионов украинцев попрошайничают по всему миру. Лучшие украинские футболисты уезжают, и не только лучшие", – рассказал Грозный.

Полную версию интервью Вячеслава Грозного читайте на "Футбол 24": "Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну.

Источник: Футбол 24
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