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Грозный: Когда был тренером Спартака, забрал Гусева с собой

06:30 7 Читати українською
Грозный: Когда был тренером Спартака, забрал Гусева с собой
Олег Гусев / ФК Динамо Киев

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный рассказал, что Олег Гусев мог оказаться в Спартаке.

"Когда я впервые увидел Гусева, взял его с собой в московский Спартак. Но никто этого не знает. Я его уже забрал. Но Омельченко меня пригласил сюда, в Киев, и Гусева я забрал с собой. Он играл бы в московском Спартаке.

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Так же, как и Жирков должен был быть в киевском Арсенале. Он перешел в ЦСКА, хотя мы хотели его забрать, но у нас на это не было денег. А он прошел путь, который все знают", – сказал Грозный в интервью FootballHub.

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Напомним, Вячеслав Грозный был тренером московского Спартака с 1999 по 2002 год, после чего возглавил киевский Арсенал.

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Олег Гусев Олег Гусев Спартак Москва Спартак Москва Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный
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