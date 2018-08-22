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Грозный: Я уверен, что Динамо пройдет Аякс

18:06 75 Читати українською
Грозный: Я уверен, что Динамо пройдет Аякс
Вячеслав Грозный / Фото из соцсетей

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

"Я уверен, что Динамо пройдет Аякс. Самое главное – не обрезаться, они очень быстро переходят из обороны в атаку. Также в Аякса много игроков, которые способны одинаково хорошо пробить как с правой, так и с левой ноги. В команде появился Тадич с хорошим пасом, вернулся Хунтелар. Команда неприятная для соперника, но проходить киевляне должны.

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Я с оптимизмом смотрю на это противостояние. Динамовцы могут выжимать максимум из минимума, хороши на стандартах, умеют выигрывать единоборства, ребята могут держать удар. Также отмечу Цыганкова и, особенно, Вербича, который в настоящее время – лидер атакующих действий Динамо. Он забивает, отдает и прогрессирует. От любого игрока группы атаки киевлян следует ожидать опасность у ворот Аякса. Если киевляне будут активно прессинговать Аякс, то они не выдержат натиска", цитирует Грозного издание football.ua.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
1
час
:
36
мин
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс Вячеслав Грозный
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