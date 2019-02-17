Грозный: Я еще 20 лет назад говорил, что должен быть VAR

Бывший тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал идею введения системы видеоповторов в матчах УПЛ.

"Не хочу быть нескромным, но я один из первых, кто еще 20 лет назад говорил, что должен быть видеоасистент, который будет иметь связь с арбитром в поле. Будет сидеть бывший арбитр и подсказывать: "Сергей, было положение вне игры. Сергей, пенальти не было. Сергей, пенальти был". Это сейчас реализовалось. Но прошло 20 лет.

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В футболе очень консервативные чиновники, они не хотят ничего менять. VAR в Украине обязательно нужен. Это нормально. Это нужно, чтобы помочь арбитрам допускать меньше ошибок. Это не для того, чтобы контролировать арбитров", – сказал Грозный порталу FootballHub.

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