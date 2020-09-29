"Я и перед первым матчем с Гентом сказал, что динамовцы пройдут. На чем основано мое убеждение в этом? Динамо играет дисциплинированно, быстрее все выполняет.

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Динамо играет очень компактно, приблизительно пытаясь соблюдать те принципы, которые использовал Ливерпуль во вчерашнем матче с Арсеналом. Ливерпуль фрагментарно не давал Арсеналу возможности делать проникающие передачи. Так вот, Динамо лучше готово комбинационно", – цитирует Грозного Meta Ratings.

Напомним, ответный матч Лиги чемпионов между Динамо и Гентом состоится уже сегодня, 29 сентября, в 22:00. В первой встрече динамовцы переиграли бельгийцев (2:1).

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