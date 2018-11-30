Грозный: Бурбас начал рассказывать небылицы, я знаю, что это заказ

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о его отказе проходить детектор лжи.

"Когда ты говоришь неудобные вещи, то нарываешься на то, что сейчас переживаю я. То один журналист против меня, то другой небылицы начал рассказывать, с какими-то детекторами лжи.

Все игроки Арсенала-Киев прошли проверку детектором лжи, а Грозный отказался, – Бурбас

Игорь Бурбас начал глупости рассказывать. А я в этот день был главой комиссии, принимал у тренеров лицензии, без которых их не допустят тренировать.

Грозный: Мне некомфортно работать в Арсенале-Киев, после Нового года могу оказаться за рубежом

Пишут "Грозный заболел". Я знаю, что это заказ, я в курсе. Из-за моей принципиальной позиции, в первую очередь по 16 командам, но и по другим моментам. К сожалению, это так. Но много, кто молчит", – цитирует Грозного Sportarena.

Ранее сообщалось, что руководство Арсенала-Киев решило устроить проверку на детекторе лжи после матча 16-го тура УПЛ против Черноморца.