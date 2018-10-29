Грозный: Акулинин будет забивать, я в него верю

Главный тренер Кие Арсенала Вячеслав Грозный прокомментировал подписание контракта с форвардом Леонидом Акулининым.

"Я с Акулининым работал еще в Говерле. Он у меня тренировался, но получилось так, что у него были другие предложения, и он их принял.

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Когда появилась возможность, я позвонил ему и сказал, что я бы с удовольствием его взял, тем более, это нападающий, который здорово играет головой, достаточно быстрый, агрессивный. Так, он много забивал, но это было в прошлом. Он будет забивать, я в него верю", – рассказал Грозный телеканалу Футбол.

Напомним, вчера Леонид Акулинин официально стал футболистом киевского Арсенала, последним клубом Акулинина были львовские Карпаты, также он выступал в чемпионатах Литвы и Чехии по Судува и Богемианс соответственно.

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