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Грозный: Акулинин будет забивать, я в него верю

19 октября 14:36 54 Читати українською
Грозный: Акулинин будет забивать, я в него верю
Вячеслав Грозный / ФК Арсенал-Киев

Главный тренер Кие Арсенала Вячеслав Грозный прокомментировал подписание контракта с форвардом Леонидом Акулининым.

"Я с Акулининым работал еще в Говерле. Он у меня тренировался, но получилось так, что у него были другие предложения, и он их принял.

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Когда появилась возможность, я позвонил ему и сказал, что я бы с удовольствием его взял, тем более, это нападающий, который здорово играет головой, достаточно быстрый, агрессивный. Так, он много забивал, но это было в прошлом. Он будет забивать, я в него верю", – рассказал Грозный телеканалу Футбол.

Напомним, вчера Леонид Акулинин официально стал футболистом киевского Арсенала, последним клубом Акулинина были львовские Карпаты, также он выступал в чемпионатах Литвы и Чехии по Судува и Богемианс соответственно.

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Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Леонид Акулинин Леонид Акулинин
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