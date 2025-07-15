Пресс-служба ЛНЗ сообщила о переходе 23-летнего косовского защитника Хайдина Салиху в варшавскую Полонию.

Украинский голкипер уже тренируется с участником еврокубков из Британии

Контракт с футболистом заключен на условиях годичной аренды с опцией выкупа. Салиху провел в составе черкасского клуба 35 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 ассистом. Также ранее он выступал за клубы высших дивизионов Косово (Ллапи, Дрита), Хорватии (Локомотив Загреб) и Албании (Лачи). В сезоне 2023/24 провел два матча за Дриту в квалификации Лиги конференций.

"Украинская лига, где я играл в последнее время, очень физическая. Кажется, в Польше так же. Я хорошо чувствую себя в такой борьбе и хочу это продемонстрировать на поле. Ранее играл в Хорватии и Украине, поэтому смена страны – не проблема. Верю, что быстро адаптируюсь в Варшаве", – поделился Салиху после перехода.

Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Напомним, что именно гол Салиху после ошибки Нещерета в УПЛ 2023/24 в значительной степени повлиял на потерю шансов Динамо добыть чемпионство. Также результативный защитник забивал в ворота Шахтера.

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