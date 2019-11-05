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Гроссо стал новым тренером Брешии

17:56 37 Читати українською
Гроссо стал новым тренером Брешии
Фабио Гроссо / Getty Images

Брешия недолго оставалась без главного тренера команды после увольнения Эудженио Корини.

Новым руководителем Брешии стал 41-летний Фабио Гроссо, информирует официальный сайт итальянского клуба.

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Два дня назад "ласточки" объявили об увольнении Эудженио Корини, который провалил старт чемпионата. Брешия занимает предпоследнюю строчку Серии А, набрав семь очков в десяти матчах. Команда потерпела пять поражений в последних шести матчах, поэтому руководству пришлось принять радикальные меры.

Напомним, что Фабио Гроссо был одним из основных игроков сборной Италии на победном чемпионате мира 2006 года. Его самостоятельная тренерская карьера пока ограничивается работой с Бари и Вероной.

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Брешия Брешия Италия Эудженио Корини Эудженио Корини Фабио Гроссо Фабио Гроссо
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