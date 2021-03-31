Именитый Арьен Роббен может задержаться в Гронингене еще на один сезон.

"Его контракт скоро заканчивается, но если он захочет продолжить, то мы точно согласимся. Хотя Арьен провел лишь 44 минуты в текущем сезоне, мы очень довольны его работой.

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Он приходит каждый день, очень много работает, он является примером для молодежи и невероятно ценен для клуба. Мы не разрываем его контракт и надеемся, что он останется с нами дольше", – заявил генеральный менеджер Гронингена Марк-Ян Флюдерюс в комментарии клубному сайту.

Добавим, что Роббен летом 2019-го объявлял о завершении карьеры, но через год неожиданно присоединился к родному Гронингену. 37-летний ветеран получил травму еще в сентябре и не смог проявить себя в сезоне 2020/21.

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