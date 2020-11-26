"Как любые спортсмены, в любом виде спорта, мы хотим покинуть поле, взяв победу. В прошлом туре АЕК показал наши слабые стороны, мы их очень подробно изучили, провели работу над ошибками и постараемся показать достойную игру. Хотим сыграть в удовольствие для себя и с положительным результатом уйти с поля.

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Мы в любом случае учимся, как говорил Нельсон Мандела: "Я никогда не проигрываю. Я или выигрываю, или чему-то учусь". Тем не менее, мы стараемся в коллективе поддерживать позитивную атмосферу, у нас это получается. Все работают на максимум, отдаются полностью команде и игре. Если мы будем поддерживать такое состояние в команде, то результат 100% придет. Рассчитываем, конечно, начать положительные результаты уже с АЕКом.

Поражение уже в прошлом, достаточно времени прошло, чтобы забыть об этом. Теперь мы выходим с новыми силами, все будет по-другому. Тогда мы сыграли не в свою полную силу, но мы покажем совсем другую игру в этот раз", – цитирует Громова официальный сайт Зари.

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